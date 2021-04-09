13:47 9 Апреля 2021Происшествия
Подозреваемого в подготовке теракта арестовали в Симферополе
Одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Симферополе заключили под стражу. Вместе с подельником он намеревался напасть на одно из образовательных учреждений.
Одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Симферополе заключили под стражу. Вместе с подельником он намеревался напасть на одно из образовательных учреждений.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе и задержали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщал ФАН со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Силовики задержали двух молодых людей, которые изготавливали самодельное взрывное устройство и намеревались привести его в действие. После совершения теракта злоумышленники планировали выехать в Сирию через Украину и Турцию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.