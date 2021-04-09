Подозреваемого в подготовке теракта арестовали в Симферополе

Одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Симферополе заключили под стражу. Вместе с подельником он намеревался напасть на одно из образовательных учреждений.

Одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Симферополе заключили под стражу. Вместе с подельником он намеревался напасть на одно из образовательных учреждений.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе и задержали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщал ФАН со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики задержали двух молодых людей, которые изготавливали самодельное взрывное устройство и намеревались привести его в действие. После совершения теракта злоумышленники планировали выехать в Сирию через Украину и Турцию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.