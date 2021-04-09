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13:47   9 Апреля 2021
Происшествия

Подозреваемого в подготовке теракта арестовали в Симферополе

Подозреваемого в подготовке теракта арестовали в Симферополе

Одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Симферополе заключили под стражу. Вместе с подельником он намеревался напасть на одно из образовательных учреждений.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе и задержали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщал ФАН со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики задержали двух молодых людей, которые изготавливали самодельное взрывное устройство и намеревались привести его в действие. После совершения теракта злоумышленники планировали выехать в Сирию через Украину и Турцию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

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#суд #крым #террорист

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