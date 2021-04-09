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13:44   9 Апреля 2021
Происшествия

Прокуратура проверит питомник читинской ИК-3 после сообщений о случаях каннибализма

Прокуратура проверит питомник читинской ИК-3 после сообщений о случаях каннибализма

Правоохранители намерены оценить соблюдение требований законодательства при обращении с животными в исправительной колонии №3 в Чите.

Сотрудники прокуратуры обратили свое внимание на ИК-3 после появления в Сети сообщений о якобы случаях каннибализма в местном питомнике. Также пользователи опубликовали видео из колонии, на котором засвидетельствован другой случай жесткого обращения с животными.

В связи с появлением данных материалов в Сети правоохранители организовали служебную проверку. Если в ходе нее информация об издевательствах над собаками в читинской колонии подтвердится, то будут приняты меры для привлечения виновных лиц к ответственности.

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