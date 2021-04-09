Ушел из жизни знаменитый режиссер Рудольф Фурманов

Основатель и художественный руководитель петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Основатель и художественный руководитель петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

О смерти знаменитого театрального режиссера сообщил в Facebook его внук Алексей Фурманов. Молодой человек был уверен что дедушка поправится.

"Теперь дедушка не умирает, а, наоборот, живет, живет в своих книгах и статьях, живет в театре, который он создал, и в спектаклях, которые играл, живет в наших воспоминаниях", — пишет он.

Рудольф Фурманов на протяжении пяти месяцев находился на реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Врачи не выписывали его, опасаясь, что состояние артиста может резко ухудшиться, сообщал ФАН.