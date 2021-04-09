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13:28   9 Апреля 2021
Политика

Песков оценил влияние двойного гражданства жителей Донбасса на участие в выборах

Песков оценил влияние двойного гражданства жителей Донбасса на участие в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двойное гражданство жителей Донбасса не станет помехой для участия в выборах.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о подготовке президента РФ Владимира Путина к посланию Федеральному собранию. По словам Пескова, глава государства находится в постоянном контакте с правительством и администрацией Кремля.

В рамках подготовки к посланию Путин будет проводить совещания, но не все они станут публичными, отметил пресс-секретарь президента.

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