13:28 9 Апреля 2021Политика
Песков оценил влияние двойного гражданства жителей Донбасса на участие в выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двойное гражданство жителей Донбасса не станет помехой для участия в выборах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двойное гражданство жителей Донбасса не станет помехой для участия в выборах.
Ранее официальный представитель Кремля рассказал о подготовке президента РФ Владимира Путина к посланию Федеральному собранию. По словам Пескова, глава государства находится в постоянном контакте с правительством и администрацией Кремля.
В рамках подготовки к посланию Путин будет проводить совещания, но не все они станут публичными, отметил пресс-секретарь президента.