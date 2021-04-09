Мужчина упал на рельсы на станции метро "Спасская" в Петербурге

Пассажир при неустановленных обстоятельствах оказался на путях на "Спасской". Пассажир петербургского метро упал в желоб безопасности и выжил.

Пассажир при неустановленных обстоятельствах оказался на путях на "Спасской". Пассажир петербургского метро упал в желоб безопасности и выжил.

Инцидент произошел утром на одной из центральных станций метро. Очевидцы сообщили, что мужчина лежит вдоль рельсов на "Спасской". По предварительной информации, мужчина попал туда в результате случайного падения. Гражданин не растерялся и лег в отсек между рельсами на железнодорожном полотне.

Вскоре пострадавшего пассажира сняли работники подземки и передали медикам. По словам очевидцев, у него есть заметные повреждения на теле, их степень тяжести не уточняется.

В московском метро мужчина избил пассажира и столкнул на рельсы на станции "Сокольники", сообщал сайт 360tv.ru. Сотрудники и правоохранители сразу же оказали пострадавшему помочь, потенциального несчастного случая удалось избежать.