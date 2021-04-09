Сеть фитнес-клубов World Class приглашает петербуржцев сдать нормативы ГТО

Правительство РФ в 2014 году решило восстановить систему спортивно-физкультурной подготовки, которая зародилась еще в СССР. Инициативу поддержала сеть фитнес-клубов World Class.

Правительство РФ в 2014 году решило восстановить систему спортивно-физкультурной подготовки, которая зародилась еще в СССР. Инициативу поддержала сеть фитнес-клубов World Class.

Мероприятия, посвященные всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО), проходят в стенах клубов World Class в Петербурге два раза в год: в апреле и ноябре. Согласно информации с сайта сети клубов, ближайшее из них состоится уже 17 числа этого месяца.

Желающие поучаствовать в традиционном мероприятии по сдаче нормативов ГТО для взрослых могут пройти регистрацию на сайте и заполнить бланк согласия на обработку личных данных в любом из клубов Северной столицы.Петербуржцам представится возможность продемонстрировать продемонстрировать уровень своей физической подготовки абсолютно бесплатно. Подробности можно узнать по телефону +7 812 313-00-00.

Житель Орла и ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин два года назад сдал нормы ГТО и заработал золотой значок. Как сообщал сайт 360tv.ru, в марте мужчине исполнилось 97 лет.