В Госдуме намерены предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Получить доступ к сайтам можно будет при нулевом балансе, обещает депутат ГД Александр Хинштейн.

К концу весенней сессии Госдума намерена принять закон, который обеспечит доступ абонентов мобильных операторов к социально значимым сайтам и сервисам при нулевом балансе. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В Комитете мы рекомендовали ко второму чтению законопроекта уточнить критерии включения ресурсов в перечень социально значимых. Я считаю, что в этот список должны войти сайты государственных и муниципальных учреждений, информационно-справочные ресурсы, сайты социальных организаций и НКО, а также учреждений культуры — все, что способствует развитию общества и цифровой трансформации государства», — уточнил политик.

Хинштейн отметил, что ситуация с цифровым неравенством между жителями городского и сельского населения постепенно решается, и интернет должен быть проведен не только в школах, но и в каждом доме.

Напомним, в 2021 году в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется установка более тысячи базовых станций для проведения интернет-соединения в малых населенных пунктах страны.