Песков назвал основной критерий для губернаторов регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об основном критерии, необходимом для назначения руководителей регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об основном критерии, необходимом для назначения руководителей регионов.

Представитель Кремля прокомментировал назначение на пост врио губернатора Ульяновской области сенатора, коммуниста Алексея Русских. Песков выступил перед журналистами.

По словам пресс-секретаря, партия "Единая Россия" остается основной опорой президента. Однако главным критерием выбора руководителей субъектов является эффективность работника, добавил он.