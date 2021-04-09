Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление гражданской война на Украине будет представлять угрозу для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление гражданской война на юго-востоке Украины будет представлять угрозу для России.

Представитель Кремля отмечает, что в Москве опасаются возвращения полноформатных боевых действий на Украине, так как это угрожает безопасности РФ. По его словам, эскалация в регионе беспрецедентна.

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — заявил Песков.

На вопрос о защите граждан РФ в Донбассе он ответил, что в случае возобновления войны в регионе и угрозы повторения Сребреницы Россия примет меры противодействия.