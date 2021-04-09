Москвичке грозит до пяти лет тюрьмы за избиение мирового судьи

Следователи возбудили уголовное дело против 47-летней женщины, которая напала на судью Богородского района.

Следователи возбудили уголовное дело против 47-летней женщины, которая напала на судью Богородского района.

Инцидент произошел прямо во время заседания. Женщина присутствовала на суде в качестве обвиняемой по административному делу о неуплате штрафов. В какой-то момент она покинула свое место и набросилась с кулаками на служительницу Фемиды, пишет ТАСС.

Остановить разбушевавшуюся дебоширку удалось только правоохранителям. Они задержали женщину в зале суда, после чего возбудили в отношении ее уголовное дело по признакам насильственных действий. За нападение на судью москвичке грозит тюрьма.