Вдова Караченцова еле сводит концы с концами, проживая на вилле за 400 млн рублей

Актриса Людмила Поргина пожаловалась на финансовые сложности. Проживающая в элитном загородном доме за 400 миллионов рублей актриса не знает, как ей платить налоги.

Актриса Людмила Поргина пожаловалась на финансовые сложности. Проживающая в элитном загородном доме за 400 миллионов рублей актриса не знает, как ей платить налоги.

Вдова великого актера Николая Караченцова уже многие годы не снимается в кино, поэтому себя она обеспечивает за счет сдачи недвижимости в Москве. Сама она живет вместе с сыном и его семьей в подмосковной вилле.

"Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. Я живу на деньги, которые получаю от сдачи в аренду недвижимости. А так бы давно умерла с голоду", — пожаловалась актриса в эфире программы "Ходят слухи" на телеканале ТВЦ.

Двухэтажный особняк Поргиной расположен в элитном подмосковном поселке, который находится недалеко от природного парка "Лосиный остров". Живет она на деньги от сдачи квартиры в центре Москвы, общая площадь которой составляет 250 квадратных метров. Кроме того актриса владеет особняком в Болгарии, но в последнее время поехать туда она не может из-за пандемии коронавируса.