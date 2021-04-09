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13:09   9 Апреля 2021
Политика

Песков назвал совпадением отставку губернаторов ряда регионов России

Песков назвал совпадением отставку губернаторов ряда регионов России

Одновременный уход в отставку глав нескольких российских регионов является совпадением, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Я сказал бы, что (так — Прим. ред.) совпадает", — подчеркнул Песков.

Ранее он отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой линии" Соединенных Штатов. По словам Пескова, министр иностранных дел "как всегда меток в своих формулировках".

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