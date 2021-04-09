Главу Илишевского района задержали за махинации с земельными участками

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы администрации Илишевского района Башкирии.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы администрации Илишевского района Башкирии.

По предварительной версии, в 2014 году чиновник предоставил юридическому лицу в аренду 13 гектаров земли и издал постановление, согласно которому арендованная земля была разделена на 66 участков. При этом вид разрешенного использования изменили на индивидуальное жилищное строительство.

После этого без проведения торгов на указанные участки заключили договор с той же коммерческой организацией по цене значительно ниже рыночной. Также подозреваемый незаконно предоставил в собственность двум жителям района несколько участков.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Подозреваемому предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.