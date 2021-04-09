Адмирал Комоедов посмеялся над истерикой англичан из-за «тайных подлодок» РФ

Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов прокомментировал статью, в которой британцы рассказывают о наличии у РФ «тайного Cеверного флота».

Англичане в попытках «навредить» России опасаются ответных мер и потому постоянно находятся в состоянии паники. Так бывший командующий Черноморским флотом и экс-депутат Госдумы Владимир Комоедов прокомментировал статью британского таблоида The Sun, в которой анонимный эксперт рассказал о наличии у РФ «тайного Cеверного флота».

В Великобритании заявили, что в арсенале ВМФ России якобы имеются секретные подлодки с роботизированными руками, которые в случае возникновения конфликта между странами, способны перерезать интернет-кабели, протянутые по дну океана, и тем самым оставить страну без связи, вызвав «неописуемый хаос».

По информации издания, несколько таких глубоководных «монстров» скрываются под огромным подводным судном в Арктике, откуда беспрепятственно могут спуститься в Атлантику.

«Это может отключить интернет, отрезать Великобританию от остального мира, парализовать финансовые операции и нарушить связь с военными за рубежом», – написали британские журналисты.

Владимир Комоедов в разговоре с «Политикой сегодня» отметил, что не знает, существуют ли на самом деле такие корабли. Но эта информация его позабавила.

«Под какую только юбку не заглянут, уже везде пытаются заглянуть, в том числе на кабельные линии: есть ли у нас мониторы, подводные лодки, которые способны чего-то перерезать. Если надо, то будут такие подводные лодки, так надо им и передать», – иронизирует адмирал.

The Sun отмечает и то, что на фоне слухов директор национальной разведки США призвал Вашингтон усилить защиту подводных кабелей. По мнению англичан американцы опасаются, что Россия может не просто перерезать кабели, но подключиться к ним для кражи сведений.

Владимир Комоедов, в свою очередь, отметил, что у Соединенных Штатов есть система глобального обнаружения подлодок SOSUS. Более того, США не раз были замечены за «прослушкой» российских систем.

«Американцы ставили подслушивающие устройства поперек кабельных линий. Они всплывали периодически, накапливая информацию, и на спутник ее сбрасывали. В свое время мы даже троллили [вылавливали] все кабельные линии на всех флотах, чтобы очистить от прослушек», – вспомнил бывший главком Черноморского флота.

Справка ПС

Подводные кабели Великобритании обеспечивают 97% интернет-трафика в стране. От них зависят ежедневные финансовые транзакции королевства на сумму более 10 трлн долларов.