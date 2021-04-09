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12:45   9 Апреля 2021
Происшествия

В Москве пассажир украл сидушку кресла из вагона метро и попал на видео

В Москве пассажир украл сидушку кресла из вагона метро и попал на видео

Камеры видеонаблюдения, установленные в вагоне столичного метро, зафиксировали похищение сидушки кресла одним из пассажиров, передает УМВД на метрополитене. 

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как молодой человек встает с кресла, снимает секцию соседнего сидения и выходит с ней из вагона. Инцидент произошел на станции "Охотный ряд", передает телеканал РЕН ТВ.

Сотрудникам полиции удалось установить личность хулигана, им оказался 18-летний житель Москвы. В его отношении возбудили дело по статье "Вандализм". Злоумышленнику также избрали меру пресечения в виде обязательной явки.

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#москва #метро #сидение

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