В Москве пассажир украл сидушку кресла из вагона метро и попал на видео

Камеры видеонаблюдения, установленные в вагоне столичного метро, зафиксировали похищение сидушки кресла одним из пассажиров, передает УМВД на метрополитене.

Камеры видеонаблюдения, установленные в вагоне столичного метро, зафиксировали похищение сидушки кресла одним из пассажиров, передает УМВД на метрополитене.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как молодой человек встает с кресла, снимает секцию соседнего сидения и выходит с ней из вагона. Инцидент произошел на станции "Охотный ряд", передает телеканал РЕН ТВ.

Сотрудникам полиции удалось установить личность хулигана, им оказался 18-летний житель Москвы. В его отношении возбудили дело по статье "Вандализм". Злоумышленнику также избрали меру пресечения в виде обязательной явки.