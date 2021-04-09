МИД РФ назвал глупостью идею Кравчука о переносе площадки для переговоров ТКГ

МИД РФ прокомментировал идею главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о переносе площадки для переговоров по Донбассу.

МИД РФ прокомментировал идею главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о переносе площадки для переговоров по Донбассу.

В российском МИД назвали такую идею "гипотетической глупостью". В ведомстве добавили, что вопрос предметно не обсуждается.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу можно перенести в другую страну. В качестве примера он привел Польшу. Также он добавил, что в белорусскую столицу он не поедет и что "это уже решено".