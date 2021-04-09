Германия надеется получить "Спутник V" во II или III кварталах 2021 года

Поставки российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию в ближайшие несколько месяцев могли бы сыграть важную роль для прививочной кампании страны.

Поставки российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию в ближайшие несколько месяцев могли бы сыграть важную роль для прививочной кампании страны.

Если российскую вакцину направят в Германию во II или III квартале, то это поможет улучшить процесс вакцинации населения. Об этом заявили в Минздраве ФРГ.

До этого немецкие власти и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали переговоры о приобретении препарата "Спутник V". Об этом написали в официальном аккаунте вакцины в Twitter.