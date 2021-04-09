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12:36   9 Апреля 2021
Общество

Германия надеется получить "Спутник V" во II или III кварталах 2021 года

Германия надеется получить "Спутник V" во II или III кварталах 2021 года

Поставки российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию в ближайшие несколько месяцев могли бы сыграть важную роль для прививочной кампании страны.

Если российскую вакцину направят в Германию во II или III квартале, то это поможет улучшить процесс вакцинации населения. Об этом заявили в Минздраве ФРГ.

До этого немецкие власти и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали переговоры о приобретении препарата "Спутник V". Об этом написали в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

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#германия #вакцинация #Спутник V

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