12:36 9 Апреля 2021Общество
Германия надеется получить "Спутник V" во II или III кварталах 2021 года
Поставки российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию в ближайшие несколько месяцев могли бы сыграть важную роль для прививочной кампании страны.
Поставки российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию в ближайшие несколько месяцев могли бы сыграть важную роль для прививочной кампании страны.
Если российскую вакцину направят в Германию во II или III квартале, то это поможет улучшить процесс вакцинации населения. Об этом заявили в Минздраве ФРГ.
До этого немецкие власти и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали переговоры о приобретении препарата "Спутник V". Об этом написали в официальном аккаунте вакцины в Twitter.