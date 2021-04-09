Володин перечислил отечественные аналоги Zoom

Председатель Госдумы уверен в том, что российским пользователям есть из чего выбирать.

Российские пользователи не останутся без приложений для онлайн-конференций даже после возможного запрета Zoom на территории РФ. С таким заявлением сегодня выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственный деятель счел ситуацию, которая развивается вокруг западного приложения, позитивной для отечественных IT-компаний. Об этом он рассказал в Telegram.

«Есть свой ресурс у Яндекса — "Яндекс.телемост"; есть совместная разработка Mail.ru Group и Ростелекома — "Сферум"; Сбер создал сервис видеозвонков — "Сбермитап"; своя платформа есть и у отечественных социальных сетей —"ВКонтакте" и "Одноклассников"; есть целый ряд других неплохих решений — "VideoMost", "Vinteo", список можно продолжать», — написал Володин в Telegram.

Напомним, в четверг, 8 апреля, представители Роскомнадзора призвали россиян к пользованию отечественных аналогов Zoom. Это ответ на запрет компании Zoom Video Communications продавать российским компаниям и госструктурам доступ к сервису онлайн-конференций.