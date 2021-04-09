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12:28   9 Апреля 2021
Происшествия

Два солдата застрелили начальника караула в Монголии

Два солдата застрелили начальника караула в Монголии

Солдаты-срочники открыли огонь по сослуживцам и застрелили начальника караула в Монголии, сообщает агентство "Синьхуа".

Убийство произошло ночью в сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай. Солдаты, находящиеся в карауле, открыли огонь по сослуживцам, затем вместе с оружием покинули расположение части.

На месте происшествия было обнаружено тело 34-летнего начальника караула. Замглавы главного управления пограничной охраны Монголии сообщил, что командир части не оказывал давления на служащих. Проводится расследование обстоятельств случившегося.

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#убийство #солдаты #монголия

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