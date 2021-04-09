Ветеринары определили наиболее уязвимые к коронавирусу категории животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Эксперты оценили необходимость в проведении их массовой вакцинации.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Эксперты оценили необходимость в проведении их массовой вакцинации.

Проведение массовой вакцинации животных от коронавирусной инфекции не является необходимым. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного в МИА "Россия сегодня", передает "Российская газета".

Нужно привить лишь наиболее уязвимых к коронавирусу животных, считает заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья Чвала. По его словам, к таким группам относятся животные-питомцы, обитающие вблизи мест проживания людей. Кроме того вакцинация понадобится зверям в зоопарках и звероводческих хозяйствах.

Владельцам домашних животных можно не прививать любимца, но лишь при определенных условиях. Если хозяин сам прошел процедуру вакцинации, а его питомец не находится на свободном выгуле, то вакцинировать его необязательно.

Как сообщалось, еще две вакцины от коронавируса начали разрабатывать в России. В Сочи провели доклинические испытания на приматах, которые являются лабораторными двойниками человека, сообщает сайт 360tv.ru.