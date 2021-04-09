Суды Волгограда пришлось эвакуировать из-за сообщений о "минировании"

Районные суды Волгограда получили анонимные сообщения о минировании. На место происшествия выехала полиция.

Районные суды Волгограда получили анонимные сообщения о минировании. На место происшествия выехала полиция.

Информация об угрозе взрыва поступила в суды Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов. Сотрудников и посетителей указанных выше судов эвакуировали. В ГУ МВД РФ по Волгоградской области проводят проверку.

Массовую эвакуацию судов провели сегодня, 9 апреля, и в других городах. Письма с сообщениями о минировании поступили в Казани, Екатеринбурге, Омске и Новосибирске.

Ранее сотрудники администрации Владивостока покинули здание из-за сообщения о "взрывном устройстве". Информация поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу региона 1 апреля, сообщал ФАН.