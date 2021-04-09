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11:45   9 Апреля 2021
Происшествия

Два жителя Братска попали в больницу после возгорания стиральной машины

Два жителя Братска попали в больницу после возгорания стиральной машины

Мужчина и женщина пострадали на пожаре в жилом доме в Братске. В одной из квартир загорелась ванная комната, где стояла стиральная машина.

Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Наймушина поступило в МЧС в 21:39 8 апреля. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на четвертом этаже валил густой дым. Более десяти человек успели сами эвакуироваться из подъезда. Около выхода из дома были обнаружены мужчина с термическими ожогами лица и девушка с ожогами рук. Их доставили в больницу.

В результате пожара повредились стены ванной комнаты и личные вещи на площади 5 квадратных метров. Установлено, что пожар начался в ванной комнате, где стояла стиральная машина. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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