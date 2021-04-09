Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:43   9 Апреля 2021
Общество

Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи разработали новую вакцину от COVID-19

Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи разработали новую вакцину от COVID-19

Российские ученые проводят доклинические испытания нового препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. Она может формировать защиту от нескольких вариантов COVID-19.

Центр имени Н. Ф. Гамалеи проводит испытания нового противокоронавирусного препарата, способного сформировать иммунитет не к одному варианту COVID-19, а к нескольким. Об этом заявил глава учреждения Александр Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

"Кроме векторной, нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса — возбудителя COVID-19, а к четырем-пяти вариантам", — уточнил он.

Эффект от вакцины Гинцбург сравнил с "кассетной боеголовкой". Она позволит не вводить несколько различных препаратов для защиты от разных вариантов COVID-19. По его словам, подобные разработки поддерживает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #коронавирус #Александр Гинцбург #Центр имени Н.Ф. Гамалеи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров