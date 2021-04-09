Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи разработали новую вакцину от COVID-19

Российские ученые проводят доклинические испытания нового препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. Она может формировать защиту от нескольких вариантов COVID-19.

Российские ученые проводят доклинические испытания нового препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. Она может формировать защиту от нескольких вариантов COVID-19.

Центр имени Н. Ф. Гамалеи проводит испытания нового противокоронавирусного препарата, способного сформировать иммунитет не к одному варианту COVID-19, а к нескольким. Об этом заявил глава учреждения Александр Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

"Кроме векторной, нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса — возбудителя COVID-19, а к четырем-пяти вариантам", — уточнил он.

Эффект от вакцины Гинцбург сравнил с "кассетной боеголовкой". Она позволит не вводить несколько различных препаратов для защиты от разных вариантов COVID-19. По его словам, подобные разработки поддерживает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.