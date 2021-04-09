Житель Приозерска надругался над мальчиком в кустах

Правоохранители задержали мужчину на месте преступления, когда тот развращал несовершеннолетнего прямо в кустах в Ленобласти.

Правоохранители задержали мужчину на месте преступления, когда тот развращал несовершеннолетнего прямо в кустах в Ленобласти.

Сообщение о происшествии поступило правоохранительным органам от жительницы Приозерска. По ее словам, во дворе одного из домов на улице Чапаева она увидела жуткую картину — взрослый мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. Как стало известно позднее, мужчина завел мальчика в кусты примерно в 17:00, стражи порядка задержали насильника через два часа. Против него возбуждено уголовное дело. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.