Премьер-министр Норвегии оштрафована за нарушение антиковидных правил

Глава правительства Эрне Сульберг должна заплатить штраф в 20 тысяч датских крон из-за празднования своего дня рождения.

Премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг оштрафовали на 20 тысяч датских крон (около 250 тысяч рублей, – прим. ред.) за то, что она нарушила ограничения, введенные ее же правительством из-за COVID-19. Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK.

Сульберг стала фигурантом расследования после того, как вскрылось, что 26 февраля она отметила свой юбилей в одном из ресторанов, пригласив на торжество 13 человек. Хотя в стране действует запрет на сбор более десяти человек.

«Это не первый раз, когда скандинавский лидер нарушает правила Covid. В соседней Швеции премьер-министр Стефан Лофвен был пойман во время похода по магазинам без маски, после чего его рейтинг популярности резко упал», – сообщили аналитики американского издания Bloomberg.

Оппозиционеры уже воспользовались поводом для критики провинившегося премьера. Депутат лейбористской партии Мартин Хенриксен заявил в интервью местной газете, что поведение главы правительства подрывает доверие людей.

«Мы все устали, и можно ошибаться, но премьер-министр страны должна действительно взять на себя инициативу и показать, что она контролирует ситуацию», – сказал Хенриксен.

К слову, сама Сульберг уже признала свою ошибку, согласившись с тем, что человек, который каждый день рассказывает о коронавирусных ограничениях, должен лучше знать правила.

«Я недостаточно хорошо проверила правила и поэтому не осознала, что когда семья собирается вместе, и их более десяти человек, то это на самом деле событие», – оправдалась политик.

Политический лидер публично извинилась перед всеми жителями Норвегии.