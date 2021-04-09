Нижегородка назвала учительницу сына "гадкой" и получила штраф

Суд оштрафовал жительницу Новгородской области на 3 тысячи рублей за оскорбление учителя в Сети.

Суд оштрафовал жительницу Новгородской области на 3 тысячи рублей за оскорбление учителя в Сети.

Педагог образовательного учреждения в Балахнинском районе получила сообщение с оскорблениями через электронный дневник. Мать одного из учеников, написавшая учителю, назвала ее "гадкой и подлой", а также заявила, что женщину нельзя подпускать к детям. Затем педагогу поступило еще одно сообщение, в котором нижегородка даже пригрозила оппонентке избиением.

В итоге учитель решила обратиться за помощью в полицию. Правоохранители рассмотрели заявление педагога и возбудили в отношении ее обидчицы административное дело. Суд также встал на сторону учителя и оштрафовал агрессивную нижегородку на 3 тысячи рублей.