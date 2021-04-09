Мэр Херсона потребовал от властей Киева возобновить подачу воды в Крым

Власти Украины должны восстановить подачу воды в Крым. Такое заявление сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев, сославшись на экономическую обстановку региона.

Власти Украины должны восстановить подачу воды в Крым. Такое заявление сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев, сославшись на экономическую обстановку региона.

Глава Херсона поделилсясвоим мнением с украинскими СМИ, пишет "ПолитПазл". По словам Колыхаева, власти Киева обязаны снять водную блокаду с полуострова, так как Херсонская область испытывает проблемы из-за перекрытия водоснабжения Крыма. Мэр рассказал, что указанные действия привели к переизбытку водного ресурса в области, и регион теперь регулярно сталкивается с наводнениями.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году, лишив жителей полуострова 85% пресной воды. Власти Киева пошли на такой шаг из-за воссоединения Крыма с Россией.