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11:34   9 Апреля 2021
Политика

Мэр Херсона потребовал от властей Киева возобновить подачу воды в Крым

Мэр Херсона потребовал от властей Киева возобновить подачу воды в Крым

Власти Украины должны восстановить подачу воды в Крым. Такое заявление сделал мэр Херсона Игорь Колыхаев, сославшись на экономическую обстановку региона.

Глава Херсона поделилсясвоим мнением с украинскими СМИ, пишет "ПолитПазл". По словам Колыхаева, власти Киева обязаны снять водную блокаду с полуострова, так как Херсонская область испытывает проблемы из-за перекрытия водоснабжения Крыма. Мэр рассказал, что указанные действия привели к переизбытку водного ресурса в области, и регион теперь регулярно сталкивается с наводнениями.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году, лишив жителей полуострова 85% пресной воды. Власти Киева пошли на такой шаг из-за воссоединения Крыма с Россией.

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#украина #крым #колыхаев

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