Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в Симферополе

ФСБ РФ 9 апреля предотвратила теракт в Республике Крым и произвела задержание двух сторонников террористов. Исламисты планировали взорвать образовательное учреждение в Симферополе.

ФСБ РФ 9 апреля предотвратила теракт в Республике Крым и произвела задержание двух сторонников террористов. Исламисты планировали взорвать образовательное учреждение в Симферополе.

Сотрудники ФСБ России в пятницу задержали двух сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", уточнили в спецслужбах. Как передает агентство ТАСС, злоумышленники собирались совершить нападение на одно из образовательных учреждений города, применив самодельные взрывные устройства (ВСУ).