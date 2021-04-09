Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:29   9 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в Симферополе

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в Симферополе

ФСБ РФ 9 апреля предотвратила теракт в Республике Крым и произвела задержание двух сторонников террористов. Исламисты планировали взорвать образовательное учреждение в Симферополе.

Сотрудники ФСБ России в пятницу задержали двух сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", уточнили в спецслужбах. Как передает агентство ТАСС, злоумышленники собирались совершить нападение на одно из образовательных учреждений города, применив самодельные взрывные устройства (ВСУ).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фсб #теракт #симферополь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров