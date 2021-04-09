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11:27   9 Апреля 2021
Происшествия

Москвичка едва не задушила десятилетнюю дочь на глазах у гостей

Москвичка едва не задушила десятилетнюю дочь на глазах у гостей

Москвичка в состоянии алкогольного опьянения набросилась на десятилетнего ребенка без причины и начала душить. Девочке потребовалась помощь врачей.

Инцидент произошел в квартире на улице Корнейчука 8 апреля. Во время удушения рядом находился знакомый женщины, который также был пьян. Он не обратил внимание на происходящее и даже не поспешил помочь.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Во время нее сотрудники установят все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, эксперты дадут оценку исполнению требований закона о несовершеннолетних.

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