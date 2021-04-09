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11:24   9 Апреля 2021
Общество

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин"

Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами на борту успешно выведен на орбиту Земли.

Ранее с 31-й площадки Байконура была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем. Он уже достиг орбиты и начал автономный полет к Международной космической станции (МКС).

Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3,5 часа. К станции отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Российские космонавты будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос.

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#роскосмос #союз #мкс

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