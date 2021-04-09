Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин"

Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами на борту успешно выведен на орбиту Земли.

Российский космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами на борту успешно выведен на орбиту Земли.

Ранее с 31-й площадки Байконура была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем. Он уже достиг орбиты и начал автономный полет к Международной космической станции (МКС).

Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3,5 часа. К станции отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

"Корабль "Ю. А.Гагарин" (#СоюзМС18) выведен на околоземную орбиту ???? Олег Новицкий (@novitskiy_iss), Петр Дубров и Марк Ванде Хай (@Astro_Sabot) направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 3 часа — в 14:07 по Москве. Трансляция начнется в 13:30 по Москве pic.twitter.com/BzM4wKfXLG", — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

Российские космонавты будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос.