Аналитики узнали продолжительность счастливой жизни в России

Россияне живут счастливо в среднем 46,5 года, показало исследование экспертов Финансового университета при Правительстве РФ.

Россияне живут счастливо в среднем 46,5 года, показало исследование экспертов Финансового университета при Правительстве РФ.

Речь идет о сроке непрерывной счастливой жизни за вычетом бед и заболеваний, сообщает "Российская газета". Опросы показали, что граждане нашей страны довольны благополучием семейной жизни, они находят радость в детях и внуках, а также в успешной карьере.

Россияне считают, что уровень счастья не определяется деньгами. При этом отмечается, что Москва и Санкт-Петербург не входят в список самых счастливых регионов, хотя уровень жизни там достаточно высокий. К годам, которые вычитаются из счастливой жизни, респонденты относят болезни, последствия ДТП и смертность. Также отмечается, что чертой менталитета россиян стала привычка некоторых к саморазрушению и небрежному отношению к собственной жизни.