«Пришло время действовать»: Байден взялся за оружие

Президент США Джо Байден объявил о начале борьбы с огнестрельным оружием, из-за которого страна ежедневно теряет по сто человек убитыми.

В США обнаружили признаки новой эпидемии. Ежедневно от нее умирают около 100 американцев, а Конституция страны запрещает использовать противоядие в целях сокращения «заболеваемости».

Эпидемия эта – оружейная, а запрет на противоядие – вторая поправка основного закона Соединенных Штатов, которая гарантирует каждому жителю страны право на хранение и ношение оружия. Благодаря ей производители огнестрела зарабатывают миллионы долларов каждый год, продавая американцам пистолеты и полуавтоматические винтовки.

Президент Джо Байден намерен положить этому конец. Последней каплей для демократа стала стрельба в Южной Каролине 8 апреля: темнокожий Филипп Адамс, бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ), расстрелял пожилую пару с двумя детьми, после чего застрелился сам. Спустя несколько часов в Розовом саду Белого дома американский лидер объявил о начале борьбы с вооруженной эпидемией в «этой стране».

«Насилие с применением огнестрельного оружия в этой стране – это эпидемия, и это международный позор. <…> Ради бога, это эпидемия! Это должно прекратиться», — провозгласил 46-й президент США.

В обход конституции

Цифры, озвученные Джо Байденом в Розовом саду, и впрямь пугают: каждый день в Соединенных Штатах примерно 306 человек стреляют из оружия в других людей, 106 из которых погибают. При этом от пуль и дроби чаще всего страдают «черные и коричневые общины», обратил внимание президент. На лечение жертв, уголовные расследования и компенсации страна тратит ежегодно 280 миллиардов долларов.

Похожей статистикой демократ апеллировал еще во время предвыборной гонки в 2020 году. Он всегда был противником вооруженной Америки, однако его единственная попытка разоружить страну в начале этого года дала прямо противоположный эффект. В феврале Джо Байден предложил Конгрессу усложнить процедуру покупки оружия, чем спровоцировал рост спроса на пистолеты, дробовики и автоматы в два раза.

Как же Байден собирается «лечить» зараженных оружейной эпидемией на этот раз? Судя по его словам, путей решения проблемы сразу несколько, и ни один из них не противоречит второй конституционной поправке.

«Ничто из того, что я собираюсь рекомендовать, никоим образом не затрагивает вторую поправку, — пообещал президент. — Это фальшивые аргументы, предполагающие, что речь идет о правах второй поправки. Но ни одна поправка к Конституции не является абсолютной. Нельзя кричать "Пожар!" в переполненном кинотеатре и называть это свободой слова».

Байден не мог не уколоть Республиканскую партию («фальшивые аргументы»), которая с самого начала была против его «антиоружейной инициативы». Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров заметил, что споры о второй конституционной поправке идут между двумя партиями не один год, но любые попытки решить эту проблему упираются в неизменность американского закона.

Избавиться от поправки номер два нельзя, а все остальные операции были возможны лишь с позволения представителей Республиканской партии в Конгрессе. Теперь же глава Белого дома предупредил, что ждать одобрения от конгрессменов не будет, а просто воспользуется полномочиями президента для принятия нового закона.

Запрет на наступление

Спасительная таблетка от новой американской эпидемии – так называемый «закон о красном флаге». Название пошло от одноименного постановления британского правительства 1865 года. Документ гласил, что перед каждой каретой должен идти человек с красным флагом или фонарем, предупреждающий встречный транспорт или людей о возможном риске столкновения.

Американцев не будут заставлять ходить с алым полотнищем в при первых признаках угрозы. Все гораздо проще: если человек заподозрит своего сожителя, соседа или обычного прохожего в «неадекватно поведении», он может рассказать об этом полицейским, которые займутся проверкой подозреваемого. По ее итогам у «опасного элемента» могут изъять оружие или даже задержать. О том, что такая практика может породить волну безосновательных доносов, президент Соединенных Штатов не подумал.

«Закон "красного флага" поможет остановить стрелков до того, как они смогут осуществить свой насильственный план», — заверил Джо Байден.

Против нового закона может сработать только время. Дело в том, что в США крайне распространен принцип «призрачного оружия», когда обычный пистолет или винтовку можно собрать за 30 минут из отдельно купленных в интернете деталей. Это усложняет работу полицейских, которые не могут отследить образцы по серийному номеру, так как его просто нет.

Байден дал правительству 60 дней на разработку нового законопроекта, а также поручил выделить один миллиард долларов на финансирование «общественной работы» с населением.

«Они [конгрессмены] не приняли ни одного нового федерального закона, чтобы понизить уровень насилия с применением оружия. Хватит молиться. Пришло время действовать», — подвел черту Джо Байден.

Вторую поправку к Конституции США никто переписать Байдену не даст, рассуждает Александр Петров, но он может сосредоточиться на самых опасных видах оружия: штурмовых и снайперских винтовках. Это единственный шанс американского президента хоть немного снизить уровень преступности в стране, не обходя закон.

«С приходом администрации Байдена все склоняются к той точки зрения, что нужно ограничить наступательное вооружение, так называемое assault weapon. Такое оружие не является оборонительным средством, как прописано во второй поправке, оно нужно именно для нападения. У команды Байдена есть все шансы на то, чтобы это дело реализовать и предотвратить такие преступления, как расстрел толпы в Лас-Вегасе [1 октября 2017 года]. Тогда как раз стреляли из снайперской винтовки», — напомнил американист.

В законе «красного флага» американские чиновники также собираются прописать запрет на специальные приклады, с помощью которых обычные пистолеты превращаются в небольшие короткоствольные винтовки. Именно из такого оружия стрелял мужчина в городке Боулдер в штате Колорадо 23 марта. Тогда погибло 10 человек.