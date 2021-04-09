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11:15   9 Апреля 2021
Происшествия

Житель Саратова демонстрировал навыки альпиниста и сорвался с четвертого этажа

Житель Саратова демонстрировал навыки альпиниста и сорвался с четвертого этажа

Саратовские правоохранители организовали проверку по факту гибели 35-летнего мужчины, который упал с высоты четвертого этажа.

Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов на улице Валовой. Компания молодых людей, увлекающихся промышленным альпинизмом, собралась в квартире у одного из мужчин вечером. В беседе ее участники делились опытом, один из мужчин решил продемонстрировать на практике различные приемы при спуске.

Вскоре все они вышли во двор, а альпинист с тросом начал спускаться из окна квартиры. Однако что-то пошло не так и человек сорвался, упав на землю. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Волжского района назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#многоэтажка #альпинист #несчастный случай

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