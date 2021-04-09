Ребенок отравился продуктами горения во время пожара в Балакове

Двухлетнюю девочку увезли в больницу из горящей квартиры в Балакове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Двухлетнюю девочку увезли в больницу из горящей квартиры в Балакове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступило на пульт дежурного в 01:46 по местному времени. Огонь охватил однокомнатную квартиру на площади 14 квадратных метров. Спасатели эвакуировали жильцов и оперативно ликвидировали возгорание.

Медицинская помощь потребовалась маленькой девочке — ее направили в центральную районную больницу с подозрением на отравление продуктами горения, сейчас она находится под наблюдением врачей. В тушении были задействованы три пожарных расчета. Причину ЧП выясняют специалисты.