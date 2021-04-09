Компания Pfizer разработала первое лекарство от COVID-19 в форме таблеток

Фармацевтическая компания Pfizer представила первое в мире пероральное средство от коронавируса. Таблетки подходят для применения дома и в целях профилактики COVID-19.

Фармацевтическая компания Pfizer представила первое в мире пероральное средство от коронавируса. Таблетки подходят для применения дома и в целях профилактики COVID-19.

Разработка нового лекарства была представлена на собрании Американского химического сообщества. На данный момент большинство препаратов для лечения коронавируса вводятся внутривенно. Новое средство, выпущенное в форме таблеток, нацелено на основную протеазу возбудителя инфекции, необходимую COVID-19 для размножения.

Ученые нашли вещество, которое может бороться с коронавирусом и подходящее для перорального введения. При помощи блокировки ферментов COVID-19 препарат не позволяет вирусу созревать и размножаться в организме.