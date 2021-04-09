11:03 9 Апреля 2021Общество
Компания Pfizer разработала первое лекарство от COVID-19 в форме таблеток
Фармацевтическая компания Pfizer представила первое в мире пероральное средство от коронавируса. Таблетки подходят для применения дома и в целях профилактики COVID-19.
Фармацевтическая компания Pfizer представила первое в мире пероральное средство от коронавируса. Таблетки подходят для применения дома и в целях профилактики COVID-19.
Разработка нового лекарства была представлена на собрании Американского химического сообщества. На данный момент большинство препаратов для лечения коронавируса вводятся внутривенно. Новое средство, выпущенное в форме таблеток, нацелено на основную протеазу возбудителя инфекции, необходимую COVID-19 для размножения.
Ученые нашли вещество, которое может бороться с коронавирусом и подходящее для перорального введения. При помощи блокировки ферментов COVID-19 препарат не позволяет вирусу созревать и размножаться в организме.