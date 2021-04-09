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10:56   9 Апреля 2021
Политика

Пекин отреагировал на планы Конгресса США рассмотреть закон о борьбе с Китаем

Пекин отреагировал на планы Конгресса США рассмотреть закон о борьбе с Китаем

Министерство иностранных дел Китая выразило протест Конгрессу США за намерение рассмотреть закон о противодействии КНР.

Как заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, Пекин выражает решительный протест Сенату Конгресса США за планы рассмотреть закон об оказании противодействия КНР из-за "растущего влияния Пекина".

Речь идет о законопроекте, который предполагает дипломатические и стратегические инициативы для противодействия Пекину, в том числе в сфере экономической конкуренции.

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#сша #закон #китай

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