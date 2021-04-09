Омский телеведущий Казанин возглавил местное отделение "Коммунистов России"

Сотрудник "12-го канала" Владимир Казанин стал главой омского отделения "Коммунистов России". Ведущий сменил журналиста Владимира Жукова.

Сотрудник "12-го канала" Владимир Казанин стал главой омского отделения "Коммунистов России". Ведущий сменил журналиста Владимира Жукова.

В четверг стало известно, что депутат Горсовета и телеведущий избран новым первым секретарем областного комитета "Коммунистов России". Омские отделения политических партий также сменили руководство. Изменения произошли в "Единой России", КПРФ и ЛДПР.

Владимир Жуков возглавлял отделение "КР" в Омске до избрания Казанина. Во главе с журналистом партия взяла один мандат в Горсовете в 2017 году, который и получил нынешний преемник первого секретаря облкомитета.