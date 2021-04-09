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10:55   9 Апреля 2021
Политика

Омский телеведущий Казанин возглавил местное отделение "Коммунистов России"

Омский телеведущий Казанин возглавил местное отделение "Коммунистов России"

Сотрудник "12-го канала" Владимир Казанин стал главой омского отделения "Коммунистов России". Ведущий сменил журналиста Владимира Жукова.

В четверг стало известно, что депутат Горсовета и телеведущий избран новым первым секретарем областного комитета "Коммунистов России". Омские отделения политических партий также сменили руководство. Изменения произошли в "Единой России", КПРФ и ЛДПР.

Владимир Жуков возглавлял отделение "КР" в Омске до избрания Казанина. Во главе с журналистом партия взяла один мандат в Горсовете в 2017 году, который и получил нынешний преемник первого секретаря облкомитета.

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#омск #коммунисты россии #Казанин

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