Украинский политик рассказал, с чем столкнется страна после завершения "СП-2"

Украина необратимо ослабнет, если строительство газопровода "Северный поток — 2" завершится. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

Украина необратимо ослабнет, если строительство газопровода "Северный поток — 2" завершится. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

Политик поделился опасениями насчет проекта российского газопровода. По его мнению, завершение строительства "СП-2" будет иметь "вполне предсказуемые последствия" для украинской национальной безопасности.

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией", — констатировал Резников в материале для The Wall Street Journal.

Вице-премьер полагает, что Москва ранее действовала осторожно из-за транзита газа в Европу через Незалежную. Завершение "СП-2" положит конец этим соображениям, подчеркнул Резников.