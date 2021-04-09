Тело норвежского пенсионера пролежало 9 лет в пустой квартире

По данным СМИ, мужчина был несколько раз женат, а также имел детей.

Норвежская полиция обнаружила тело 60-летнего мужчины, который умер в своей квартире еще в 2011 году. На протяжении девяти лет никто не знал о том, что его уже нет в живых, сообщает британское издание The Guardian. Хотя, как пишут норвежские СМИ, умерший был несколько раз женат, а также имел детей

По словам соседей, мужчина был нелюдим. Поэтому они подумали, что он просто переехал или попал в больницу. Его нашли только, когда смотритель дома попросил полицию открыть квартиру, чтобы провести плановые ремонтные работы. Вскрытие показало, что норвежец умер естественной смертью.

«Это особый случай, и он заставил нас задать вопрос о том, как это могло произойти, — сказала инспектор полиции Осло Грете Лиен Метлид. — Судя по имеющейся у нас фотографии, он, очевидно, был человеком, который предпочитал мало контактировать с другими».

Выплата пенсии умершему была прекращена еще в 2018 году, когда Норвежское управление труда и социального обеспечения не смогло связаться с пенсионером. Налоги на имущество и квитанции на коммунальные услуги продолжали оплачиваться с помощью автоплатежа с его банковского счета.

Арне Крокан, профессор Норвежского университета науки и технологий, рассказал телеканалу NRK, что подобной ситуации не произошло бы в XX столетии, поскольку тогда люди чаще общались в живую. Ученый считает, что это «цена, которую мы заплатили за цифровые услуги».

Ранее стало известно, что Китай оказался на пороге «эпидемии одиночества», так как в 2020 году в КНР было зарегистрировано 10 миллионов новорожденных, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Это значительно ниже ожидаемого уровня рождаемости, установленного китайскими экспертами по демографии и статистике.