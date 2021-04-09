Томский экс-полицейский поплатился свободой за взятки от сутенеров

Бывшего томского правоохранителя, который закрывал глаза на организацию проституции, приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Бывшего томского правоохранителя, который закрывал глаза на организацию проституции, приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Согласно данным прокуратуры, с сентября 2015 года по июнь 2019 года экс-полицейский получал взятки на сумму порядка 1 миллиона рублей за бездействие в отношении лиц, которые организовали занятие проституцией.

Злоумышленники сначала передали экс-правоохранителю 75 тыс. рублей, а затем еще 900 тыс. рублей в виде переводов на банковские счета за непресечение незаконной деятельности. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о получении взятки. Бывшего начальника отдела уголовного розыска полиции признали виновным во взяточничестве, также он должен выплатить штраф в размере 1,95 млн рублей.