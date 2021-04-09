Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:37   9 Апреля 2021
Происшествия

Грабители вынесли драгоценности из фешенебельного парижского отеля

Грабители вынесли драгоценности из фешенебельного парижского отеля

Вооруженный преступник ворвался в отель George V, расположенный на Елисейских полях. Он разбил витрины с украшениями и украл ювелирные изделия на сумму 100 тысяч евро.

Местное издание Le Parisien со ссылкой на источники сообщает, что злоумышленник направил пистолет на двух работников отеля. Далее при помощи топора он вскрыл витрины, сложил драгоценности в карман и убежал. На улице его ждал сообщник на скутере. Преступники в масках скрылись в неизвестном направлении.

При инциденте, по предварительным данным, никто не пострадал. Полиция начала расследование ограбления. Личность злоумышленника пока не установлена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#париж #отель #грабители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров