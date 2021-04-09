Грабители вынесли драгоценности из фешенебельного парижского отеля

Вооруженный преступник ворвался в отель George V, расположенный на Елисейских полях. Он разбил витрины с украшениями и украл ювелирные изделия на сумму 100 тысяч евро.

Вооруженный преступник ворвался в отель George V, расположенный на Елисейских полях. Он разбил витрины с украшениями и украл ювелирные изделия на сумму 100 тысяч евро.

Местное издание Le Parisien со ссылкой на источники сообщает, что злоумышленник направил пистолет на двух работников отеля. Далее при помощи топора он вскрыл витрины, сложил драгоценности в карман и убежал. На улице его ждал сообщник на скутере. Преступники в масках скрылись в неизвестном направлении.

При инциденте, по предварительным данным, никто не пострадал. Полиция начала расследование ограбления. Личность злоумышленника пока не установлена.