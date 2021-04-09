Ульяновское отделение ЕР поддержит Морозова на предварительном голосовании

Бывший глава Ульяновской области Сергей Морозов намерен участвовать в предварительном голосовании "Единой России". Региональное отделение партии готово поддержать его инициативу.

Бывший глава Ульяновской области Сергей Морозов намерен участвовать в предварительном голосовании "Единой России". Региональное отделение партии готово поддержать его инициативу.

Об этом рассказал журналистам ТАСС вице-спикер Заксобрания Ульяновской области, секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев. Он подчеркнул, что Морозов выстроил коммуникации со всеми службами федерального центра, и осознает, насколько региону важна поддержка на высоком уровне. Поэтому, по словам спикера, местное отделение ЕР окажет экс-губернатору поддержку на праймериз.

Сергей Морозов обратился к жителям области 8 апреля и заявил, что подает в отставку. По его словам, теперь он планирует баллотироваться в Госдуму РФ.