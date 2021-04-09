Депутат ГД Панина: корабли ВМС США в Черном море станут сигналом для украинских радикалов

Обстановка в Донбассе может усугубиться, если США решат отправить свои военные корабли в Черное море, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Обстановка в Донбассе может усугубиться, если США решат отправить свои военные корабли в Черное море, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает вариант отправки боевых кораблей ВМС страны в акваторию Черного моря "в знак поддержки Украины".

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", — заявила депутат.

Панина обратила внимание на то, что американские военные с большой тревогой и нервозностью воспринимают неизбежное в подобных ситуациях появление российских коллег в акватории.

"Достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года", — напомнила она.

Депутат подчеркнула, что для самих американцев "было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций".