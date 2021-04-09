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10:28   9 Апреля 2021
Происшествия

Госавтоинспекторы задержали "кладмена" со свертком наркотиков в Подмосковье

Госавтоинспекторы задержали "кладмена" со свертком наркотиков в Подмосковье

Полиция подмосковных Луховиц задержала подозреваемого в сбыте более 230 граммов наркотического вещества, передает региональное управление МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили мужчину, который шел из леса к припаркованному на обочине автомобилю. Он вел себя странно и все время оглядывался. При беседе с инспекторами гражданин сильно нервничал. Сотрудники ДПС обнаружили под передним сиденьем сверток с порошкообразным веществом. На место происшествия вызвали полицейских.

Найденное вещество было отправлено на экспертизу, которая установила, что порошок является наркотическим средством — N-метилэфедроном. Всего правоохранители изъяли более 230 граммов запрещенного вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Следователи установили, что фигурант забрал наркотики в Чехове, чтобы расфасовать их и сбыть через "тайники-закладки" в нескольких городах Подмосковья. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#подмосковье #наркотики #луховицы

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