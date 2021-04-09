Запуск приурочен к 60-летию первого полета человека в космос.

С космодрома «Байконур» успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-18», названный именем первого человека в космосе Юрия Гагарина. Запуск приурочен к 60-летию первого полета человека - 12 апреля.

«Поехали!»: «Юрий Алексеевич Гагарин» стартовал с Байконура к МКС pic.twitter.com/m89XWeQVi9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 9, 2021

На борту - экипаж из трех человек: россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Двум последним предстоит провести на МКС почти год - до 22 марта 2022 года. Предполагается, что Олег Новицкий вернется раньше — в октябре 2021. Экипаж доставит на международную космическую станцию скафандр «Мечтатель», а также оборудование для поиска трещины в российском сегменте.

Расчетное время прибытия на МКС - 14.07 по московскому времени.