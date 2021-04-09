ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему борьбы с коррупцией

Участники пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой "Патриот", обсудят тему "Как в России борются с коррупцией".

Участники пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой "Патриот", обсудят тему "Как в России борются с коррупцией".

Динамика раскрываемости коррупционных преступлений в целом растет. При этом размеры украденных у страны ресурсов поражают. Так, бывший министр Михаил Абызов сумел незаконно обогатиться на 32,5 млрд рублей. Следом за ним — бывший полковник Кирилл Черкалин с 12 млрд рублей. И замыкает тройку "золотой полковник" Дмитрий Захарченко, который, по версии следствия, обогатился на 8,5 млрд рублей.

О том, исчезает ли в России бытовая коррупция, нужно ли расстреливать коррупционеров, как это делают в Китае, и насколько рейтинг мирового уровня коррупции от американских "грантоедов" соответствует реальности, расскажут эксперты, экономисты, журналисты и политики. Прямой эфир начнется в 11:00 по московскому времени, его можно посмотреть здесь.