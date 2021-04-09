Глава Бурятии вышел на связь с Мишустиным со стулом вместо штатива

Правительственное совещание застало Алексея Цыденова среди ночи в гостиничном номере на Камчатке.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился с подписчиками лайфхаком, как воссоздать конференц-зал в номере отеля. Для этого ему понадобился стол, лампа, портфель, планшет и два стула: один глава республики использовал традиционно, а вот второй послужил альтернативой штативу.

В Instagram чиновник рассказал подписчикам, что важное совещание с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным застало его в командировке в Петропавловске-Камчатском. Поэтому креативить Цыденову пришлось посреди ночи.

«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», – посмеялся политик.

Глава Республики Бурятия прибыл на Камчатку для участия в другом заседании — с губернаторами Дальнего Востока во главе с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

К слову, пост Цыденова со столь креативным подходом менее чем за сутки собрал более 10 тысяч лайков — в три раза больше, чем у большинства других публикаций. Подписчики в комментариях оценили лайфхак Цыденова.

«Отличное чувство юмора у нашего главы», – написал пользователь arsalan.dashiev

«Возьму на заметку», – поддержала irina_radnaeva

«Бурятская смекалка!», – похвалила radnaevasanzhita

«Здорово! Интересное решение!», – прокомментировала zaitseva8008

Ранее стало известно, что день города Улан-Удэ впервые отметят летом. Перенос праздника совпал и с юбилейной датой — 355 лет со дня основания столицы республики.