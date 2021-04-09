Предпосылки к началу третьей мировой войны обсудят в медиацентре "Патриот"

ФАН и Медиагруппа "Патриот" 9 апреля проведут пресс-конференцию на тему "Как и где может начаться третья мировая война".

ФАН и Медиагруппа "Патриот" 9 апреля проведут пресс-конференцию на тему "Как и где может начаться третья мировая война".

На целый ряд вопросов, связанных с предполагаемым местом начала масштабного конфликта, а также причинами его возникновения ответят законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели и журналисты.

"Где же начнется Третья мировая война? Готова ли Россия к достойному ответу на притязания агрессивных военных блоков, окружающих нас по периметру границ? Остановит ли агрессоров сам факт наличия ядерного оружия у России?" — говорится в сообщении.

Отдельной темой беседы станут продолжающиеся в различных точках мира локальные военные конфликты, которые в любой момент могут превратиться в полномасштабную войну.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть по этой ссылке.