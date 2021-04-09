Международную комиссию по этике предложили создать в Госдуме РФ

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила сформировать международную комиссию по этике для политиков.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила сформировать международную комиссию по этике для политиков.

По ее словам, с 2014 года международная политика уверенно катится по наклонной, чему есть объяснение. Как считает парламентарий, проблема в отсутствии нравственности.

"Кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить", — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Как отметила депутат, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу дипломатия ушла в прошлое.

Созданная международная комиссия могла бы заняться расследованием в отношении политиков на Украине по факту введения в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма, говорит Поклонская. Парламентарий подчеркнула, что Украина, отказавшись от полуострова в 2014 году, занимается публичным обманом мировой общественности, оспаривая воссоединения Крыма с Россией. Из-за этого страдают обычные крымчане, резюмировала Поклонская.