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9:13   9 Апреля 2021
Политика

Берлин призвал ЕС обсудить ответные шаги на попытки США остановить "СП-2"

Берлин призвал ЕС обсудить ответные шаги на попытки США остановить "СП-2"

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст по теме "Северного потока — 2".

Немецкий депутат прокомментировал намерение США назначить спецпредставителя по российскому газопроводу. По его мнению, необходимо приветствовать переговоры между Европой и Америкой. Эрнст уверен, что диалог закончится провалом, если новый уполномоченный будет пытаться остановить проект.

"Если США будут придерживаться своей санкционной политики, то ЕС должен обсудить эффективные ответные меры", — приводит его слова "Журналистская правда".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что планы президента США Джо Байдена назначить спецпосланника по "СП-2" вполне логичны для нынешней русофобской дипломатии.

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#ес #германия #СП-2

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