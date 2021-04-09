Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст по теме "Северного потока — 2".

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст по теме "Северного потока — 2".

Немецкий депутат прокомментировал намерение США назначить спецпредставителя по российскому газопроводу. По его мнению, необходимо приветствовать переговоры между Европой и Америкой. Эрнст уверен, что диалог закончится провалом, если новый уполномоченный будет пытаться остановить проект.

"Если США будут придерживаться своей санкционной политики, то ЕС должен обсудить эффективные ответные меры", — приводит его слова "Журналистская правда".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что планы президента США Джо Байдена назначить спецпосланника по "СП-2" вполне логичны для нынешней русофобской дипломатии.